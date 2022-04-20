При продаже недостроенной квартиры НДФЛ надо платить с разницы в цене

Применить вычет 1 млн рублей, как при продаже готовой квартиры, нельзя.

Дело в том, что квартира — это имущество, а право на нее в несданном доме — это имущественное право. НДФЛ с продажи имущества и имущественного права считается по-разному.

По имущественному права вычета на 1 млн нет, есть только фактические расходы.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/25265 от 29.03.2022.

Причем что касается долевого строительства, то право на учет расходов при переуступке четко прописано в НК, чего не скажешь про другие цессии.

Впрочем, в письме ФНС № СД-19-11/11@ от 19.01.2022 говорится, что хотя НК и не предусматривает уменьшение дохода на расходы, но уменьшить все-таки можно. Причина — судебная практика. Люди подают в суд и выигрывают. Об этом мы рассказывали здесь.