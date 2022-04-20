Экономика России

Около 98 тысяч работников — в простое, еще около 670 тысяч потеряли работу. Это показатели по итогам марта

И они в 2,5 раза больше, чем были месяц назад. Об этом сообщил Минтруд.

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«По текущим оперативным данным, 98 тыс. работников находятся в простое. Если говорить в абсолютных цифрах, это в 2,5 раза больше, чем на 1 марта. При этом четко обозначу, что массовых высвобождений (увольнений, прим.ред.) не отмечено», — заявил в Госдуме замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин оценил количество человек, которые могут потерять работу из-за ухода иностранного бизнеса, в 200 тысяч. Это были данные только по столице. Общие цифры с учетом регионов пока по-прежнему неизвестны.

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