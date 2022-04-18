Из-за ухода иностранного бизнеса могут стать безработными 200 тысяч россиян. И это только в Москве

«По нашим оценкам, под риском потерять работу находится порядка 200 тыс. человек», — написал Собянин.

Речь про сотрудников как тех компаний, которые совсем уходят из России, так и тех, которые решили «приостановить» работу в нашей стране. Столичные власти разработали для них меры поддержки — субсидии, переобучение, так называемые временные работы за дополнительный доход.

Общих данных о том, сколько человек потеряет работу из-за ухода иностранного бизнеса в регионах, пока нет.

Между тем, несмотря на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что безработица в России не растет, власти принимают меры на федеральном уровне.

Будут платить за прием на работу молодежи, оказывать безработным психологическую помощь, а еще хотят разрешить работникам в простое временно устраиваться на другую работу.

Правда, по этому последнему пункту ничего пока неясно кадровикам. Потому что понятия «приостановление трудового договора» в ТК нет.