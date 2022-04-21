Российский аналог Google Play и App Store должны запустить до 1 июня

По мнению премьера, иностранные платформы ненадежны и могут продолжить ограничивать права российских пользователей. Поэтому в стране нужно создать собственную экосистему.

— У нас всё для этого есть. Есть элементы экосистемы, которые нужно только доработать, — считает Мишустин.

Пока неясно, кто станет разработчиком такого магазина приложений.

Один из вариантов — уже известный из СМИ RuMarket, но к его перспективам эксперты относятся осторожно.

Еще одна альтернатива называется NashStore, это разработка АНО «Цифровые платформы». На официальном сайте значится, что дата ее запуска — 9 мая.

Зарубежные сервисы действительно стали удалять приложения российских банков, платежных сервисов и т.д. Об этом писали на «Клерке»: