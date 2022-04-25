Если автомобиль продан по цене покупки ранее 3 лет, надо сдавать 3-НДФЛ

Речь идет о продаже автомобиля, который был в собственности менее 3 лет.

Этот вопрос обсуждают подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Если автомобиль купили за 1 550 000 руб. и продали за эти же деньги, база для НДФЛ будут равна нулю. Но это не освобождает от обязанности сдавать 3-НДФЛ.

Проводить аналогию с продажей в пределах вычета (250 тыс. руб.) не надо.

При этом расходы на покупку автомобиля следует подтвердить документами.

Если не сдать декларацию, налоговики проведут камеральную проверку без нее, и насчитают налог на разницу между продажной ценой и вычетом в 250 тыс. Кроме того, придется заплатить штраф за несдачу 3-НДФЛ.

Бездекларационные камеральные проверки начинаются с 15 июля — наступления срока уплаты НДФЛ за прошедший год.

Разъяснения по поводу штрафов за несданную 3-НДФЛ есть в письме ФНС № ЕА-4-15/16364@ от 24.11.2021. Об этом мы рассказывали здесь.