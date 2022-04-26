Крупные аудиторские компании сворачивают набор персонала. Возможно, будут сокращения

Крупный аудиторский бизнес (KPMG, PwC, EY, Deloitte) набирает меньше сотрудников.
Как пишет «Коммерсант», в марте-апреле вакансий стало на 63% меньше по сравнению с январем-февралем. А соискателей из этих компаний стало на 115% больше.
Вот так выглядят показатели работы крупных аудиторов сейчас:
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Не так давно на «Клерке» писали, что российские подразделения PwC и KPMG вышли из состава международных сетей фирм. Новое подразделение EY после этого переименовалось в «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги».