Аудит

Крупные аудиторские компании сворачивают набор персонала. Возможно, будут сокращения

Количество вакансий в «большой четверке» снижается, а соискателей из этих компаний становится на рынке все больше.

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Крупный аудиторский бизнес (KPMG, PwC, EY, Deloitte) набирает меньше сотрудников.

Как пишет «Коммерсант», в марте-апреле вакансий стало на 63% меньше по сравнению с январем-февралем. А соискателей из этих компаний стало на 115% больше.

Вот так выглядят показатели работы крупных аудиторов сейчас:

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Не так давно на «Клерке» писали, что российские подразделения PwC и KPMG вышли из состава международных сетей фирм. Новое подразделение EY после этого переименовалось в «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги».

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