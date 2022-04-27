НДФЛ

При продаже подаренного дома будет НДФЛ

Если посторонний человек подарил вам дом, то продать его без НДФЛ и декларации можно будет через 5 лет. Если продать раньше, надо сдавать 3-НДФЛ.

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Доход от продажи можно уменьшить на что-то одно:

  • на вычет в 1 млн рублей;
  • на фактические расходы.

В случае с подарком, конечно, расходов на покупку нет.

Но можно учесть документально подтвержденные расходы в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при получении такого имущества.

Если даритель – близкий родственник, то налога при дарении не было, а значит, нет и расходов, на которые можно уменьшить доход. Кто относится к категории близких — смотрите здесь.

Но если жилье подарил чужой человек, ранее был уплачен налог со стоимости подарка. Эта стоимость и будет расходом.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № БС-19-11/86@ от 20.04.2022.

Кстати, если речь идет о квартире, подаренной родственником, то минимальный срок владения будет 3 года, а не 5 лет.

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