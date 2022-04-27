При продаже подаренного дома будет НДФЛ

Доход от продажи можно уменьшить на что-то одно:

на вычет в 1 млн рублей;

на фактические расходы.

В случае с подарком, конечно, расходов на покупку нет.

Но можно учесть документально подтвержденные расходы в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при получении такого имущества.

Если даритель – близкий родственник, то налога при дарении не было, а значит, нет и расходов, на которые можно уменьшить доход. Кто относится к категории близких — смотрите здесь.

Но если жилье подарил чужой человек, ранее был уплачен налог со стоимости подарка. Эта стоимость и будет расходом.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № БС-19-11/86@ от 20.04.2022.

Кстати, если речь идет о квартире, подаренной родственником, то минимальный срок владения будет 3 года, а не 5 лет.