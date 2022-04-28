НДФЛ

Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ только через 3 года

При продаже жилья не будет НДФЛ, если оно было в собственности более минимального срока. Обычно минимальный срок – 5 лет, но в случае с наследством – 3 года. Он отсчитывается от даты смерти наследодателя.

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Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-09/27895 от 04.04.2022.

Если продать ранее 3 лет, будет налог. Но базу по НДФЛ можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей.

Кроме того, теперь при продаже унаследованной квартиры можно учесть расходы наследодателя, если он сам их ранее не учитывал.

Кстати, если наследодатель ранее оформлял имущественный вычет по этой квартиры, это не имеет значения. Наследники все равно могут учесть его расходы при продаже этой квартиры. Такое разъяснение давал Минфин в письме № 03-04-05/24611 от 28.03.2022.

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