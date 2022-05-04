Электронная отчетность

Налоговики обещают не штрафовать за опоздание со сдачей отчетов из-за проблем с отправкой

Эта отчетная кампания ознаменовалась беспрецедентными DDoS-атаками на серверы операторов ЭДО, через которых бухгалтеры сдают отчеты. Из-за этого у многих декларации по НДС, налогу на прибыль ушли в ИФНС с опозданием. Но штрафовать за это не будут.

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ФНС выпустила письмо № ЕА-4-15/5257@ от 28.04.2022, в котором рассказала, как избежать штрафа. Это письмо обязательно для исполнения всеми налоговыми инспекциями.

До начала камеральной проверки или до составления акта о нарушении надо направить в ИФНС документ, доказывающий, что вы отправили отчет вовремя.

Нужен документ, формируемый оператором ЭДО или разработчиком бухгалтерских учетных систем. В нем должны быть данные о дате и времени отправки электронного отчета по ТКС.

Это может быть письмо от операторов ЭДО об отсутствии возможности формирования или доставки деклараций в установленный срок.

Ходатайство с приложенным письмом можно сдать и после того, как налоговики выпишут акт проверки. В этом случае штраф отменят.

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