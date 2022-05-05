Интернет и IT

Минцифры обещает снизить долю выручки с 90 % до 70 % для льгот IT-компаний. Но пока не снизили

Для права на льготы по налогу на прибыль и страховым взносам IT-компания должна соблюдать условия, одно из которых – доля профильных доходов не менее 90 %. Пока этот показатель не меняли.

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Между тем ранее в Минцифры анонсировали законопроект с поправками в НК, который снижает долю выручки для льгот с 90 % до 70 %.

А так как в последнее время IT-компаниям дали много новых льгот и обещали дать еще, бизнес уже запутался — что реально уже приняли, а что пока только на словах.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации». Бухгалтера интересует, произошло ли уже уменьшение доли доходов до 70 %.

Эксперт пояснил, что пока законопроект с такими поправками даже не внесен в Госдуму.

Кстати, планируется еще и расширить перечень доходов, которые можно учитывать в составе льготных. Такая норма есть в указе президента.

Установят налоговые льготы, в том числе, для доходов от:

  • распространения рекламы;
  • оказания дополнительных услуг в приложениях и онлайн-сервисах;
  • установки, тестирования, сопровождения отечественных решений в IT.

Такие поправки в НК пока не внесены в Думу, но, безусловно, их разработают и внесут, раз такая норма есть в указе.

✔ Таблицу по условиям для налоговых льгот IT-компаний смотрите тут.

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