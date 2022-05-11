Налоги, взносы, пошлины

Налоговики выясняют, кто готов перейти на единый налоговый счет

Для этого они проводят онлайн-опрос бизнеса.

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В гугл-форме, которую предлагают заполнить налогоплательщикам, всего два вопроса:

  • «С 01.01.2023 вводится институт ЕНС, поддерживаете ли вы концепцию ЕНС?»
  • «Готовы ли вы к переходу на новый порядок учета?»

Опрос проводится среди тех компаний, кто на общей системе налогообложения, сообщает Телеграм-канал «Мытарь».

Ранее на «Клерке» писали, что крупный бизнес просит власти отсрочить переход на ЕНС, который должен состояться в 2023 году. Мы проводили свой опрос, где читатели оценили идею ЕНС скорее отрицательно, чем положительно. 

 

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