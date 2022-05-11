Налоговики выясняют, кто готов перейти на единый налоговый счет

В гугл-форме, которую предлагают заполнить налогоплательщикам, всего два вопроса:
- «С 01.01.2023 вводится институт ЕНС, поддерживаете ли вы концепцию ЕНС?»
- «Готовы ли вы к переходу на новый порядок учета?»
Опрос проводится среди тех компаний, кто на общей системе налогообложения, сообщает Телеграм-канал «Мытарь».
Ранее на «Клерке» писали, что крупный бизнес просит власти отсрочить переход на ЕНС, который должен состояться в 2023 году. Мы проводили свой опрос, где читатели оценили идею ЕНС скорее отрицательно, чем положительно.