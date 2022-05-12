Если с сотрудником заключили трудовой договор на время декрета работницы, то уволить его надо при окончании декрета, считают суды

Ситуация следующая: на месте декретницы оформили другого сотрудника. Окончание срока действия срочного трудового договора — наступление конкретного события (окончание периода отпуска по уходу). Но сотрудница, на место которой был взять работник, не выходя на работу, ушла во второй декретный отпуск.

Временного сотрудника уволили только после того, как сотрудница вышла из второго декрета.

Работник не согласился с таким подходом и обратился в суд, где отстоял свою точку мнения. В определении 3-го КСОЮ от 21.02.2022 № 88-1708/2022 суд отметил, что срочный трудовой договор был заключен на время первого декретного отпуска.

Несмотря на то, что сотрудница сразу же ушла во второй декрет, временного сотрудника надо было уволить по окончанию периода отпуска по уходу за первым ребенком. Так как работодатель этого не сделал, а временный сотрудник продолжал работать, то договор был переведен в бессрочный.

Следовательно, работодатель не имел права его уволить.