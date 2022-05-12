Экономика России

Безработицы и товарного дефицита в России не будет, считают власти. Но часть компаний уже остановили найм или перешли к сокращениям

Зарубежные санкции никак не повлияют на товарный запас и трудоустройство россиян. Опасаться ухудшения ситуации не стоит, все, мол, будет хорошо. Аргументы пока непонятны.

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С такими словами выступил министр экономики Максим Решетников на совещании с президентом:

«Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса».

Цитата по ТАСС.

Однако это не означает, что экономика полностью восстановилась. Еще наблюдаются сложности с логистикой,  производством и импортом.

Это официальная точка зрения. Между тем, аналитики ИТ-холдинга TalentTech посчитали, что 64% российских компаний приостановили найм сотрудников, а 21% работодателей перешли к практике массовых сокращений. 

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