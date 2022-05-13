⚡️ Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки,» — сказано в пресс-релизе компании по финансовой отчетности за I квартал 2022 года.
Завод SvetoCopy находится в Светогорске. В год он производит 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона.
О дефиците бумаги в России стали говорить еще в марте.
Минпромторг заявил, что к апрелю ситуацию стабилизируют. Однако проблемы продолжали наблюдаться и дальше. Пока неясно, насколько масштабно повлияет на ситуацию уход SvetoCopy и как удастся разрешить проблему.