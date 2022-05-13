Финансовый кризис

⚡️ Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России

Об этом сообщила американская компания Sylvamo Corporation, которая владеет брендом.

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«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки,» — сказано в пресс-релизе компании по финансовой отчетности за I квартал 2022 года.

Завод SvetoCopy находится в Светогорске. В год он производит 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона.

О дефиците бумаги в России стали говорить еще в марте.

Минпромторг заявил, что к апрелю ситуацию стабилизируют. Однако проблемы продолжали наблюдаться и дальше. Пока неясно, насколько масштабно повлияет на ситуацию уход SvetoCopy и как удастся разрешить проблему.

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