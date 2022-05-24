IT-льготы смогут получить больше компаний. Смягчают условия

Пользоваться льготами по налогу на прибыль и страховым взносам смогут аккредитованные ИТ-компании с долей доходов от ИТ-деятельности в размере 70% (сейчас доля доходов — 90%). Кроме того, снимут ограничение по численности персонала (сейчас надо минимум 7 человек).

Минфин разработал поправки в НК. Расширение действующих льгот приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из которых 13 млрд руб. составит недополученный налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы, передает РБК.

Для IT-компаний налог на прибыль установлен на уровне 0 %, а страховые взносы – 7,6 %. Сейчас есть три условия для этих льгот – аккредитация, численность от 7 человек и доля профильных доходов от 90%.

Таблицу с действующими условиями для налоговых льгот IT-компаний смотрите тут.

Кстати, льготная ипотека для айтишников действует только для сотрудников компаний, у которых есть право на налоговые льготы.