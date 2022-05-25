Страховые взносы

😕 Бизнесу на УСН или ПСН от отсрочки по взносам не будет никакой выгоды

По взносам за 2 и 3 квартал ввели отсрочку на год. По задумке властей, это станет неким беспроцентным кредитом для бизнеса. Однако выгоду ощутят не все. Кто-то вместо взносов просто заплатит больше налога.

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Об этом предупреждали наши читатели сразу же, как только вышло постановление правительства об отсрочке.

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Недавно эти выводы подтвердили и в Минэкономразвития.

Чиновники пояснили: «Если уплата страховых взносов по отсроченным платежам будет осуществлена только через год, то уменьшить сумму налога по УСН (доходы) и ПСН в текущем году нельзя».

Таким образом, если бизнес хочет применить вычет по взносам, нужно их уплатить в старые сроки, невзирая на льготу.

Кстати, отсрочка будет автоматическая. Никаких заявлений подавать не надо. Вместе с тем у бизнеса есть право платить взносы по старой схеме. Просто в КРСБ они будут числиться в переплате, пока не настанет новый срок для их начисления. Новые сроки смотрите здесь.

Смотрите в нашей таблице, кому дали отсрочку по уплате взносов.

Добавим, что аналогичная история с нулевой выгодой была у ИП при ковидном снижении фиксированных взносов.

Об этом мы рассказывали в статье «Для каких ИП снижение взносов в 2020 году было невыгодным: разбираем на примерах».

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