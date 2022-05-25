😕 Бизнесу на УСН или ПСН от отсрочки по взносам не будет никакой выгоды

Об этом предупреждали наши читатели сразу же, как только вышло постановление правительства об отсрочке.

Недавно эти выводы подтвердили и в Минэкономразвития.

Чиновники пояснили: «Если уплата страховых взносов по отсроченным платежам будет осуществлена только через год, то уменьшить сумму налога по УСН (доходы) и ПСН в текущем году нельзя».

Таким образом, если бизнес хочет применить вычет по взносам, нужно их уплатить в старые сроки, невзирая на льготу.

Кстати, отсрочка будет автоматическая. Никаких заявлений подавать не надо. Вместе с тем у бизнеса есть право платить взносы по старой схеме. Просто в КРСБ они будут числиться в переплате, пока не настанет новый срок для их начисления. Новые сроки смотрите здесь.

Смотрите в нашей таблице, кому дали отсрочку по уплате взносов.

Добавим, что аналогичная история с нулевой выгодой была у ИП при ковидном снижении фиксированных взносов.

Об этом мы рассказывали в статье «Для каких ИП снижение взносов в 2020 году было невыгодным: разбираем на примерах».