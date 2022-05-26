Карты Visa и MasterCard стало выгоднее обслуживать, считают в Центробанке

Как сообщает ТАСС, об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на форуме Ассоциации банков России.
— Все тарифы НСПК номинированы в рублях, то есть они не подвержены колебанию валютных курсов, — сказала Бакина.
По ее словам, по отдельным показателям тарифы на обработку операций снизились в полтора-три раза.
Системы Visa и MasterCard прекратили работу с картами российских клиентов с 10 марта 2022 года. Внутри России карты работу продолжают: операции по ним проводит национальная система (НСПК).
Многие российские банки сделали эти карты бессрочными. То есть перевыпускать их не надо.
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