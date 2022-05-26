Банкротство

Спорную норму по дивидендам и взысканиям во время банкротного моратория могут пересмотреть

От моратория на банкротство уже добровольно отказались более 6 тыс. компаний. Льгота для бизнеса на деле оказалась сомнительной, в том числе, из-за проблем с выплатой дивидендов. Но ситуация может измениться.

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В Минэкономразвития готовы подкорректировать этот механизм.

Из-за тотального моратория проблемы у бизнеса возникают еще и с банками – идут отказы в кредитах из-за опасения невыплат. Ведь на время моратория взыскания останавливаются. Впрочем, Минюст считает иначе. Об это мы писали тут.

Наличие проблемы подтверждают и в самом «Федресурсе», и в «Опоре России».

Между тем в Минэкономразвития не считают отказы от моратория массовыми, так как количество отказов составляет менее 1% от попадающих под его действие лиц, пишут «Известия».

При этом в ведомстве отметили, что механизм моратория может быть изменен. Минэкономразвития сейчас проводит обсуждение реформы положений о моратории.

Перечень лиц, отказавшихся от моратория на банкротство, смотрите здесь.

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