Спорную норму по дивидендам и взысканиям во время банкротного моратория могут пересмотреть

В Минэкономразвития готовы подкорректировать этот механизм.
Из-за тотального моратория проблемы у бизнеса возникают еще и с банками – идут отказы в кредитах из-за опасения невыплат. Ведь на время моратория взыскания останавливаются. Впрочем, Минюст считает иначе. Об это мы писали тут.
Наличие проблемы подтверждают и в самом «Федресурсе», и в «Опоре России».
Между тем в Минэкономразвития не считают отказы от моратория массовыми, так как количество отказов составляет менее 1% от попадающих под его действие лиц, пишут «Известия».
При этом в ведомстве отметили, что механизм моратория может быть изменен. Минэкономразвития сейчас проводит обсуждение реформы положений о моратории.
Перечень лиц, отказавшихся от моратория на банкротство, смотрите здесь.
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