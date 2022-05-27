НДФЛ

Российские ценные бумаги не собираются освобождать от НДФЛ

Минфин не поддержал предложение отменить НДФЛ на купоны по облигациям российских эмитентов.

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С такой просьбой в министерство обращалась Ассоциация владельцев облигаций (АВО).

Если инвесторам отменить НДФЛ, поможет ли это рынку?

Дело в том, что НДФЛ с процентов по вкладам временно отменили. По мнению ассоциации, это может привести к перетоку финансов в банки.

Ранее ЦБ частично поддержали идею об отмене НДФЛ с купона, но предложил ввести эту льготу в 2022 — 2024 годах только по некоторым эмитентам:

  • высокотехнологичным компаниям с выручкой до 25 млрд руб.;
  • компаниям — субъектам МСП.

Но в Минфине такие преференции для инвесторов не поддержали, пишет РБК.

Минфин напомнил, что для инвесторов есть льгота в виде инвестиционного вычета по НДФЛ.

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