Российские ценные бумаги не собираются освобождать от НДФЛ

С такой просьбой в министерство обращалась Ассоциация владельцев облигаций (АВО).

Дело в том, что НДФЛ с процентов по вкладам временно отменили. По мнению ассоциации, это может привести к перетоку финансов в банки.

Ранее ЦБ частично поддержали идею об отмене НДФЛ с купона, но предложил ввести эту льготу в 2022 — 2024 годах только по некоторым эмитентам:

высокотехнологичным компаниям с выручкой до 25 млрд руб.;

компаниям — субъектам МСП.

Но в Минфине такие преференции для инвесторов не поддержали, пишет РБК.

Минфин напомнил, что для инвесторов есть льгота в виде инвестиционного вычета по НДФЛ.