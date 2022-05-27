Российские ценные бумаги не собираются освобождать от НДФЛ

С такой просьбой в министерство обращалась Ассоциация владельцев облигаций (АВО).
Дело в том, что НДФЛ с процентов по вкладам временно отменили. По мнению ассоциации, это может привести к перетоку финансов в банки.
Ранее ЦБ частично поддержали идею об отмене НДФЛ с купона, но предложил ввести эту льготу в 2022 — 2024 годах только по некоторым эмитентам:
- высокотехнологичным компаниям с выручкой до 25 млрд руб.;
- компаниям — субъектам МСП.
Но в Минфине такие преференции для инвесторов не поддержали, пишет РБК.
Минфин напомнил, что для инвесторов есть льгота в виде инвестиционного вычета по НДФЛ.