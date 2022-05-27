Wildberries отрицает, что ввел штрафы за возврат товара

Маркетплейс Wildberries назвал недостоверной информацию о введении штрафов за возврат товара для клиентов с процентом выкупа менее 50% или суммой выкупа менее 40 тыс. руб. Однако пользователи говорят обратное.

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Ранее сообщалось, что компания планирует удерживать по 100 руб. за товар в случае его возврата, пишут «РИА Новости».

В Wildberries отметили, что в личных кабинетах пользователей появились новые данные о покупках – в том числе сумма выкупа и доля возврата товаров. В ЛК также представлена информация об условиях отказа или возврата товаров надлежащего качества. Для большинства регионов РФ и стран СНГ услуга бесплатна при сумме выкупа от 5 тыс. руб. и проценте выкупа от 15%, или 50 руб. за 1 вещь.

При этом в Байконуре, Калининграде, Магадане и на Дальнем Востоке действует другой тариф – 100 руб. за 1 вещь.

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