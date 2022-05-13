Wildberries и Ozon будут работать с параллельным импортом

Однако в двух пресс-службах отметили, что у продавцов должна быть вся необходимая разрешительная документация.

Если правообладатель обратиться к площадке с претензией, селлер должен будет подтвердить оригинальность происхождения товаров.

«Wildberries поддерживает разрешение параллельного импорта. Мы полагаем, что эта мера позволит оказать поддержку как потребителям, так и предпринимателям. Наша онлайн-платформа открыта для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с законодательством страны», — отметили в пресс-службе Wildberries.

«Такая мера важна с точки зрения обеспечения необходимого для российских потребителей ассортимента и дает предпринимателям возможность предоставлять покупателям широкий выбор товаров — около 90% ассортимента площадки сегодня формируют продавцы. При этом, конечно же, для Ozon как платформы важно обеспечить покупателям качественные товары и не допустить появления на площадке подделок», — подчеркнули в онлайн-ритейлера.

Цитаты по «ТАСС».