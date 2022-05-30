Порог контроля финансовых операций хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей

С предложением выступил Центробанк, а в Росфинмониторинге идею поддержали.

Там заявили, что надо менять подход к обязательному контролю, потому что изменилась ситуация в экономике, появились новые риски легализации и отмывания доходов, передает «Интерфакс».

Операции с деньгами и имуществом, которые обязательно контролируют, перечислены в статье 6 антиотмывочного закона № 115-ФЗ.

Под обязательный контроль подпадают, в частности, такие операции на сумму от 600 тыс. рублей: