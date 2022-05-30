Блокировка счетов по 115-ФЗ

Порог контроля финансовых операций хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей

Сейчас Росфинмониторинг контролирует финансовые сделки на сумму от 600 тыс. рублей, а по недвижимости – от 3 млн. Этот порог хотят увеличить – до 1 млн рублей в общем случае и 5 млн – для недвижимости.

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С предложением выступил Центробанк, а в Росфинмониторинге идею поддержали.

Там заявили, что надо менять подход к обязательному контролю, потому что изменилась ситуация в экономике, появились новые риски легализации и отмывания доходов, передает «Интерфакс».

Операции с деньгами и имуществом, которые обязательно контролируют, перечислены в статье 6 антиотмывочного закона № 115-ФЗ.

Под обязательный контроль подпадают, в частности, такие операции на сумму от 600 тыс. рублей:

  • операции с наличными (снятие или зачисление на счет юрлиц);
  • покупка или продажа иностранной валюты за наличные;
  • приобретение ценных бумаг;
  • внесение в уставный капитал организации наличными;
  • открытие вкладов в пользу третьих лиц;
  • помещение драгметаллов в ломбард;
  • переводы денег некредитными организациями по поручению клиента.
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