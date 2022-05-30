Российским туроператорам обнулят налоги

Как пишет «Секрет фирмы», об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, туристические компании сами обратились с просьбой об обнулении НДС – такие предложения направила Чернышенко Ассоциация туроператоров России (АТОР) . По мнению АТОР, такая мера поддержки позитивно повлияет на цены туров, сделав их более доступными для россиян.

Вице-премьер отметил, что налог является индикатором здоровья отрасли, поэтому при проработке обнуления НДС действовать нужно «очень аккуратно»: проработать экономическую модель, оценить выпадающий доход и налогооблагаемую базу.

Напомним, что в марте правительство РФ на пять лет обнулило ставку НДС для отелей и экскурсионных фирм. Мера поддержки касается компаний, которые сдают в аренду или управляют туробъектами, а также оказывают туристические и экскурсионные услуги.

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