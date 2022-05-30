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Клиенты хвалят программу Ак Барс Банка «Казань Экспресс», но жалуются на небольшое количество отделений для юрлиц

Читатели «Клерка» хвалят «Ак Барс Банк»: средняя оценка составляет 4,8 звезд, но считают, что отделений у банка должно быть больше.

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Собираем мнения про Ак Барс Банк для нашего «Рейтинга компаний». Рассказывайте, если вы с ним работали: как вам?

Из последних новостей о банке:

Читатели «Клерка» обсуждают в «Красном уголке бухгалтера» вопросы по валюте:

«Мы работаем с Ак Барс Банком. Но у нас простые валютные операции. У нас контракт с Китаем долгосрочный, в долларах. Покупаем валюту и платим в Китай. Проблем пока не было».

Или вот еще что пишут:

«Валютный контроль в Ак Барсе очень адекватный. Санкций на них никаких пока нет».

Что скажете, коллеги? Пользуетесь Ак Барс Банком? Оставить отзыв можно тут.

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