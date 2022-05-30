Клиенты хвалят программу Ак Барс Банка «Казань Экспресс», но жалуются на небольшое количество отделений для юрлиц

Собираем мнения про Ак Барс Банк для нашего «Рейтинга компаний». Рассказывайте, если вы с ним работали: как вам?
Из последних новостей о банке:
- «Ак Барс Банк» вносит свой вклад в поддержку бизнеса и продолжает участвовать в реализации самых востребованных льготных программ для МСП
- Предлагает бесплатную онлайн-кассу и эквайринг с расчётным счётом — «Ак Барс Решение 3 в 1» для быстрого приёма платежей
- Сервис от «Ак Барс Банка» позволяет быстро внести изменения в ЕГРЮЛ при смене руководителя в ООО
Читатели «Клерка» обсуждают в «Красном уголке бухгалтера» вопросы по валюте:
«Мы работаем с Ак Барс Банком. Но у нас простые валютные операции. У нас контракт с Китаем долгосрочный, в долларах. Покупаем валюту и платим в Китай. Проблем пока не было».
Или вот еще что пишут:
«Валютный контроль в Ак Барсе очень адекватный. Санкций на них никаких пока нет».
Что скажете, коллеги? Пользуетесь Ак Барс Банком? Оставить отзыв можно тут.