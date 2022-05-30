ЭДО

Определены правила обмена электронными перевозочными документами

Утвержден порядок обмена электронными транспортными накладными, заказ-нарядами и сопроводительными ведомостями. Он вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Версия для печати

Таким образом, завершена подготовка нормативной базы для запуска Государственной системы электронных перевозочных документов (ЭПД). В России появится новый ресурс, позволяющий быстрее организовывать цепочки поставок, доставлять грузы и избавить участников рынка от бумажных документов.

Оператор системы будет круглосуточно обрабатывать ЭПД и обеспечивать техническую поддержку, эксплуатацию программно-технических средств.

Время предоставления данных из информационной системы не будет превышать 10 секунд.

Отмечается, что система ЭПД позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить издержки, а органам власти – автоматизировать административные процедуры и проверки.

Ранее по теме:

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить