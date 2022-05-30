Определены правила обмена электронными перевозочными документами

Таким образом, завершена подготовка нормативной базы для запуска Государственной системы электронных перевозочных документов (ЭПД). В России появится новый ресурс, позволяющий быстрее организовывать цепочки поставок, доставлять грузы и избавить участников рынка от бумажных документов.
Оператор системы будет круглосуточно обрабатывать ЭПД и обеспечивать техническую поддержку, эксплуатацию программно-технических средств.
Время предоставления данных из информационной системы не будет превышать 10 секунд.
Отмечается, что система ЭПД позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить издержки, а органам власти – автоматизировать административные процедуры и проверки.
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