Индивидуальный предприниматель

Проценты по банковским счетам ИП могут обложить налогом дважды

Ежегодно до 1 февраля банки передают в ИФНС информацию о процентах по вкладам, чтобы налоговики начислили НДФЛ. Счета ИП – не исключение.

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Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-06/35855 от 21.04.2022.

Банк поинтересовался, надо ли передавать сведения о процентах, которые начислены на расчетный счет ИП. Ответ Минфина — надо.

Банк обязан передать данные о процентах по счетам, открытым на имя ИП. И не важно, есть еще у бизнесмена счета в этом банке (без статуса ИП) или нет.

Напомним, за 2021 и 2022 годы проценты по вкладам не облагаются НДФЛ. Но с 2023 года этот доход снова будет облагаться, причем по новым правилам.

Что касается счетов ИП, то наши читатели уже обратили внимание на проблему — в личном кабинете налогоплательщика все проценты у ИП отображаются в общей сумме, в том числе начисленные на расчетный счет.

Между тем с этих процентов ИП платит налог по УСН. Бизнесмены опасаются, что их ждет двойное налогообложение, если ИФНС насчитает на эти проценты еще и НДФЛ.

 

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