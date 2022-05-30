Проценты от банка могут лишить IT-компанию льготы по налогу на прибыль

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/41935 от 06.05.2022.

Какие доходы учитывают при подсчете доли 90%, смотрите в нашей таблице.

Доходы берут по данным налогового учета по статье 284 НК. При этом не включают в общие доходы (знаменатель формулы):

доходы от курсовой разницы (п. 2, 11, ст. 250 НК);

доходы от субсидий (п. 4.1 ст. 271 НК);

доходы от уступки прав требования долга.

Других исключений нет. А значит, все остальное надо включать

Таким образом проценты на остаток по счету будут участвовать при расчете доле доходов. Они увеличат знаменатель, а значит, уменьшат результат.

У IT-компании доход от реализации 5 000 000 руб., из них 4 600 000 руб. — профильный доход от продажи программ. Еще 100 000 — внереализационный доход в виде процентов банка.

Считаем долю доходов 4 500 000 / (5 000 000 + 100 000) = 88,2%. Это меньше 90%, а значит, льгота по налогу на прибыль фирме не положена.

Кстати, власти могут смягчить условие о доле льготных доходов — с 90% до 70%. Такой проект разрабатывает Минфин.

Как быть, когда компания в одном квартале соблюдает условие для льготы, а в другом не соблюдает, Минфин объяснял в письме № 03-03-06/1/22054 от 22.03.2022

Фактически значение имеет соблюдение условий по итогам года. Если они соблюдаются, то за весь год налог будет 0%.