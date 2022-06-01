Страховые взносы

ФСС и ПФР переходят на принцип «одного окна»

С 1 июня 2022 года Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования начнут работать по принципу единого окна. Это значит, что отдельные услуги теперь можно будет получить в любом из этих фондов.

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Во всех отделениях ФСС с 1 июня можно подать заявления на услуги ПФР:

  • о доставке пенсии;
  • на получение справки об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

А во всех отделениях ПФР теперь принимают заявления:

  • на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
  • на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.

Как сообщалось ранее, ФСС и ПФР планировалось объединить до 2023 года. Среди преимуществ нового подхода авторы инициативы указывают сокращение издержек на административные расходы и возможность создания «единого окна» для получения всех социальных услуг.
 

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