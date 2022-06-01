ФСС и ПФР переходят на принцип «одного окна»

Во всех отделениях ФСС с 1 июня можно подать заявления на услуги ПФР:
- о доставке пенсии;
- на получение справки об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
А во всех отделениях ПФР теперь принимают заявления:
- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
- на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.
Как сообщалось ранее, ФСС и ПФР планировалось объединить до 2023 года. Среди преимуществ нового подхода авторы инициативы указывают сокращение издержек на административные расходы и возможность создания «единого окна» для получения всех социальных услуг.
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