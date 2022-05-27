МФО отдает больше долгов коллекторам. При этом средний чек задолженности стал ниже

МФО передали коллекторам в 2022 году на 36% больше долгов, чем в прошлом году. Общая сумма составила 42 млрд руб. Средняя сумма передаваемой задолженности по займам МФО сократилась на 18%, до 23 тыс. руб.

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Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на ассоциацию НАПКА.

По мнению экспертов, снижение средней суммы передаваемых долгов МФО связано с ростом доли кредитов молодых заемщиков в возрасте до 25 лет, одобряемая сумма для них, как правило, ниже. Плюс ухудшение платежеспособности заемщиков быстрее проявляется при краткосрочных займах и прямо влияет на объемы передачи проблемных долгов коллекторам. Кроме того, заемщики МФО по сравнению с клиентами банков менее обеспечены и более уязвимы к влиянию инфляции. С другой стороны, банки могут сами заниматься взысканием.

Эксперты также отмечают, что коллекторский рынок переживает кризисный период, его эффективность и рентабельность снижаются. Расходы на взыскание выросли за год на 15–35%.

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