МФО отдает больше долгов коллекторам. При этом средний чек задолженности стал ниже

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на ассоциацию НАПКА.

По мнению экспертов, снижение средней суммы передаваемых долгов МФО связано с ростом доли кредитов молодых заемщиков в возрасте до 25 лет, одобряемая сумма для них, как правило, ниже. Плюс ухудшение платежеспособности заемщиков быстрее проявляется при краткосрочных займах и прямо влияет на объемы передачи проблемных долгов коллекторам. Кроме того, заемщики МФО по сравнению с клиентами банков менее обеспечены и более уязвимы к влиянию инфляции. С другой стороны, банки могут сами заниматься взысканием.

Эксперты также отмечают, что коллекторский рынок переживает кризисный период, его эффективность и рентабельность снижаются. Расходы на взыскание выросли за год на 15–35%.

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