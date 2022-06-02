Еще семь госуслуг стали доступны онлайн

В частности, пользователи смогут дистанционно:
- записаться на госуслугах на прием к нотариусу;
- получить выписку из бюро кредитных историй.
Предприниматели с помощью портала госуслуг смогут:
- получать сведения из реестра инвестиционных советников
- и из реестра аудиторских организаций.
Отмечается, что к концу 2023 года большинство государственных и муниципальных сервисов можно будет поучить в электронном виде в любое время суток.
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