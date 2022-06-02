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Еще семь госуслуг стали доступны онлайн

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень услуг, которые граждане и бизнес смогут получать в электронной форме. Список пополнился на семь позиций, которые в настоящее время добавляются на портал Госуслуг.

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В частности, пользователи смогут дистанционно:

  • записаться на госуслугах на прием к нотариусу;
  • получить выписку из бюро кредитных историй.

Предприниматели с помощью портала госуслуг смогут:

  • получать сведения из реестра инвестиционных советников
  • и из реестра аудиторских организаций.

Отмечается, что к концу 2023 года большинство государственных и муниципальных сервисов можно будет поучить в электронном виде в любое время суток.

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