НДФЛ

Перевод ценных бумаг от одного брокера к другому в 2022 году будет без НДФЛ

Если средства клиента с его брокерского счета переводят другому брокеру, возникает база для НДФЛ. Но в 2022 году эта норма работать не будет.

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Правительственный законопроект с поправками в НК внесен сегодня в Госдуму.

Аналогично будет и с ценными бумагами, которые переводят с одного счета депо в другой депозитарий.

Речь идет о переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денег клиента другому брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по брокерскому договору.

На такую «промежуточную» дату начислять и удерживать НДФЛ не будут.

Напомним, что сохраняется проблема с инвестиционным вычетом по НДФЛ, который невозможен, если у человека два ИИС.

Сейчас многие столкнулись с ситуацией, когда брокер под санкциями переводит другому брокеру только иностранные ценные бумаги и у клиента образуется два счета, что противоречит условиям вычета.

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