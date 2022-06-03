Непривитым изгоям ждать отпуска придется дольше

Наступает время отпусков. Непривитые сотрудники, которые уже вернулись на свои рабочие места, интересуются, что будет с их рабочим годом.
Окончание рабочего года отодвинется, поясняет Роструд.
Сдвиг будет на число дней отсутствия работника, исключенных из отпускного стажа.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включается время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы по статье 76 ТК (отстранение непривитых).
Пример
Сотрудник принят на работу 01.02.2021. 1 июня 2021 года его отстранили от работы, так как он был без прививки. 7 сентября 2021 года сотрудник снова вышел на работу.
Его рабочий год был бы с 01.02.2021 по 31.01.2022. Но из-за отстранения окончание рабочего года сдвигается на 3 месяца и 7 дней.
Рабочий год сотрудника стал с 01.02.2021 по 07.05.2022.
Следующий рабочий год будет с 07.05.2022 по 06.05.2023.
Как посчитать период для отпуска при длинном отпуске без содержания (более 14 дней) — смотрите здесь.
Как посчитать стаж для ежегодного отпуска после выхода из декрета — читайте здесь.