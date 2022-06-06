НДС

Пересортицу признают недостачей и доначислят НДС, если не обосновать причины

Если по итогам инвентаризации в компании выявили недостачу, значит ТМЦ куда-то выбыли, то есть имеет место безвозмездная реализация, с которой надо платить НДС. Так считают налоговики.

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Компания, которой доначислили 5 млн НДС и 2 млн пеней на недостачу по инвентаризации, подала в суд, но проиграла его (дело № А55-13173/2021).

По факту никаких хищений не было. Были недостачи и излишки. То есть, по сути, была пересортица.

В учете бухгалтер оформил это так: недостачи списали на расходы, излишки оприходовали.

По недостачам бухгалтер сделал такую проводку: Д91-2 — К10 (41, 43).

Суд указал, что нет доказательств того, что была пересортица.

По пересортице надо учитывать такие нюансы:

  • она возможна только в исключительных случаях по ТМЦ одного наименования и в тождественных количествах;
  • должны быть объяснения от материально-ответственных лиц;
  • должно быть решение директора о проведении зачета недостач излишками;
  • в учете должен быть зачет ТМЦ одного наименования с разными номенклатурными номерами (то есть, по сути, проводка Д10 — К10).
Всего этого в компании не было, а недостачи были списаны на 91 счет.

Фирма также пояснила, что причиной недостач (которых по факту и не было) стал переход на другую бухпрограмму. Но этот довод во внимание не приняли.

Арбитражный суд Поволжского округа принял постановление от 07.04.22 в пользу налоговиков.

Кстати, Минфин подготовил ФСБУ по инвентаризации. Там также будет сказано, что пересортица возможна только в исключительных случаях.

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