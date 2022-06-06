Пересортицу признают недостачей и доначислят НДС, если не обосновать причины

Компания, которой доначислили 5 млн НДС и 2 млн пеней на недостачу по инвентаризации, подала в суд, но проиграла его (дело № А55-13173/2021).

По факту никаких хищений не было. Были недостачи и излишки. То есть, по сути, была пересортица.

В учете бухгалтер оформил это так: недостачи списали на расходы, излишки оприходовали. По недостачам бухгалтер сделал такую проводку: Д91-2 — К10 (41, 43).

Суд указал, что нет доказательств того, что была пересортица.

По пересортице надо учитывать такие нюансы:

она возможна только в исключительных случаях по ТМЦ одного наименования и в тождественных количествах;

должны быть объяснения от материально-ответственных лиц;

должно быть решение директора о проведении зачета недостач излишками;

в учете должен быть зачет ТМЦ одного наименования с разными номенклатурными номерами (то есть, по сути, проводка Д10 — К10).

Всего этого в компании не было, а недостачи были списаны на 91 счет.

Фирма также пояснила, что причиной недостач (которых по факту и не было) стал переход на другую бухпрограмму. Но этот довод во внимание не приняли.

Арбитражный суд Поволжского округа принял постановление от 07.04.22 в пользу налоговиков.

Кстати, Минфин подготовил ФСБУ по инвентаризации. Там также будет сказано, что пересортица возможна только в исключительных случаях.