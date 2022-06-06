Дадут больше времени на перевод ценных бумаг к другому брокеру

Такие поправки в закон о ценных бумагах прорабатывают в Минфине.

Решение назрело после массового перевода активов от подсанкционных брокеров к неподсанкционным, передает Frank Media.

Дело в том, что инвесторам можно иметь только один ИИС, чтобы получить инвестиционный вычет по НДФЛ. Допускается перевод всех активов к другому брокеру. На это сейчас есть месяц. Могут сделать 2 месяца.

Ранее сообщалось, что ЦБ и Минфин разработали поправки в НК, которые позволят не терять право на вычет при переводе активов к другому брокеру.

В минувшую пятницу был опубликован проект с множеством поправок в НК, но такой поправки там нет. Об этом читайте здесь.