Будет проще получить льготу по НДС для российского ПО

Сначала программу будут включать в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, — исключать

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Кроме того, сейчас в реестр включают продукты компаний, где контроль (50% и больше) у российских граждан.

Этот критерий поменяют.

«У нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании. У них есть 25% и больше, а у других инвесторов нет таких пакетов», — прокомментировал Максут Шадаев.

Отметим, что реализация ПО, включенного в реестр российских программ, не облагается НДС.

Реестр можно найти на сайте Минцифры.

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