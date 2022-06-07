Будет проще получить льготу по НДС для российского ПО

Сначала программу будут включать в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, — исключать
Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Кроме того, сейчас в реестр включают продукты компаний, где контроль (50% и больше) у российских граждан.
Этот критерий поменяют.
«У нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании. У них есть 25% и больше, а у других инвесторов нет таких пакетов», — прокомментировал Максут Шадаев.
Отметим, что реализация ПО, включенного в реестр российских программ, не облагается НДС.
Реестр можно найти на сайте Минцифры.
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