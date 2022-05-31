👆 Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее

Это нужно, чтобы не было дискредитации мер поддержки (отсрочки от армии), сказал глава Минцифры Максут Шадаев.
Предлагают для аккредитации учитывать еще два требования:
- доля ИТ-сотрудников в общей численности сотрудников компании;
- доля расходов на ИТ.
Для того, чтобы банк или университет признали IT-компанией, он должен будет отвечать этим требованиям, отметил Шадаев.
Кстати, недавно в реестр аккредитованных компаний внесли Сбербанк. Как отмечают эксперты, сам банк не сможет воспользоваться налоговыми льготами для IT-компаний (не проходит по доле доходов), но сотрудники Сбера теперь могут получить отсрочку от армии.
Поправки, которые предлагают в ведомстве, могут внести в июле.
Напомним, для налоговых льгот сейчас важна общая численность сотрудников и доля ИТ-доходов. Таблицу по условиям для налоговых льгот IT-компаний смотрите тут.
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