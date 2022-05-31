Интернет и IT

👆 Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее

Сейчас чтобы стать аккредитованной IT-компанией, достаточно иметь нужный ОКВЭД и подать заявление через Госуслуги. Эту процедуру усложнят – введут еще критерий по численности айтишников и доле расходов на ИТ.

Версия для печати

Это нужно, чтобы не было дискредитации мер поддержки (отсрочки от армии), сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Предлагают для аккредитации учитывать еще два требования:

  • доля ИТ-сотрудников в общей численности сотрудников компании;
  • доля расходов на ИТ.

Для того, чтобы банк или университет признали IT-компанией, он должен будет отвечать этим требованиям, отметил Шадаев.

Кстати, недавно в реестр аккредитованных компаний внесли Сбербанк. Как отмечают эксперты, сам банк не сможет воспользоваться налоговыми льготами для IT-компаний (не проходит по доле доходов), но сотрудники Сбера теперь могут получить отсрочку от армии.

Поправки, которые предлагают в ведомстве, могут внести в июле.

Напомним, для налоговых льгот сейчас важна общая численность сотрудников и доля ИТ-доходов. Таблицу по условиям для налоговых льгот IT-компаний смотрите тут.

Читайте еще по теме: «Аккредитация IT-компаний: зачем она нужна и как ее получить»

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить