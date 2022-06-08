Трудовое право

За 15 дней работы положена компенсация отпуска

При увольнении сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск, даже если это было внутреннее совместительство всего на 15 календарных дней, из которых 1 день — без содержания.

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Роструд рассмотрел такую ситуацию:

Сотрудница работала по внутреннему совместительству с 7 по 21 февраля 2022 года. Это 15 календарных дней, но один день (последний, 21 февраля) она взяла отпуск без содержания.

В этом случае сотруднице положена компенсация за неиспользованный отпуск, пояснил Роструд.

Дело в том, что отработано 15 дней. Дни без содержания, которых менее 14 в год, не исключаются из стажа, дающего право на отпуск.

Согласно п. 35 «Правил об очередных и дополнительных отпусках» (утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169) при исчислении сроков работы, дающих право на компенсацию за отпуск при увольнении, излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета. А излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.

Таким образом, 15 дней надо округлить до полного месяца.

Компенсация будет за 2,33 дня отпуска (28/12×1).

Как посчитать период для отпуска при длинном отпуске без содержания (более 14 дней) — смотрите здесь.

 

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