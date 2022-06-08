Росстат сосчитал скрытых безработных. Их мало

Всего безработными в России на 1 июня зарегистрированы 679 тысяч человек, уровень безработицы на апрель составляет 4%, говорится в докладе Росстата.

Значение является минимальным за последние 10 лет.

Если говорить о незарегистрированной безработице, то она составляет 3 миллиона человек. Это на 23% меньше в прошлом году.

В Минтруде подтверждают, что массовых увольнений в России не наблюдается, в целом ситуация на рынке труда стабильна.

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