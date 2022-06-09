Плохих контрагентов в книге покупок заменяйте на хороших задним числом. ВС разрешил

Верховный суд в этом вопросе на стороне компаний.

В частности, такое определение вынесла Судебная коллегия ВС по экономическим спорам по делу № А10-133/2020.

ООО «НБС-Групп» заявило вычет по НДС от ООО «Байкалремстрой».

Налоговики доказали, что сделки не было. Фирма спорить не стала и заменила спорный документ на счет-фактуру от ООО «ИНИЦ Сершин». Именно эта компания фактически и выполнила работы. Была сдана уточненка.

Этот поставщик, в свою очередь, удалил из своей книги продаж счет-фактуру на ООО «Байкалремстрой» и сделал корректировочный счет-фактуру на ООО «НБС-Групп».

То есть, по сути, из цепочки был исключен нехороший контрагент. Цепь стала короче на одно слабое звено.

Налоговикам такой «ход конем» не понравился, и они не хотели признавать этот вычет. Суды их поддержали.

Но Верховный суд встал на сторону НБС-Групп.

Если известен реальный поставщик, то необоснованной налоговой выгодой покупателя будет только та часть, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями.

Это и есть так называемая налоговая реконструкция — определение налоговых последствий сделки, исходя из их реального экономического смысла.

Кстати, аналогичное решение Верховного суда было и ранее. Оно вошло в обзор судебной практики ВС № 1 от 01.06.2022. О нем мы рассказывали здесь. Вывод суда: сколько потерял бюджет, столько и надо доначислять покупателю. Другими словами, если контрагент — плохой, на вычет можно взять НДС, который уплатил хороший поставщик третьего звена.

Добавим, что были случаи, когда налоговики в своих требованиях заранее предупреждают компании, что надо исключить из книги покупок сомнительные документы и нельзя заменять их на другие.