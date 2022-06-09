Даниил Егоров: бизнес будет заниматься бизнесом, а не подсчетом налогов. Бухгалтеры больше не нужны?

Об этом на брифинге рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Вот как он описал алгоритм по налогам на АУСН:

«Ты применяешь кассу, ты применяешь банковский счет — эти данные агрегируются. Мы их сами вместе с банками обсчитываем и предоставляем налогоплательщику на подтверждение — ты согласен с цифрой? Если он согласен, если он нам доверяет, видит, что все считается верно, — он её подтверждает. Если он считает, что неверно, может ее откорректировать».

Этой системой смогут воспользоваться те, у кого не более 5 сотрудников, выручка не более 60 млн рублей и основных средств не более чем на 150 млн рублей.

Все условия для применения АУСН смотрите в нашей таблице.

На АУСН не будет страховых взносов, а НДФЛ с зарплат сотрудников будут считать банки.

«Нам представляется, что эта система очень серьезно разгрузит наших предпринимателей — небольших, по сути, микробизнес — и позволит им заниматься бизнесом, а не расчетом налогов», — сказал Егоров.

Читайте еще по теме: «Как исправили проект АУСН: обзор изменений».