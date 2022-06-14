Семья не лишится льготы по НДФЛ, если не выделит в новой квартире доли детям

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/46927 от 20.05.2022.

Одно из условий для освобождения продажи жилья от НДФЛ независимо от срока владения им — покупка нового, лучшего жилья (по площади или кадастровой стоимости) в этом же году или до 30 апреля следующего года.

В НК нет условия по выделению долей детям в праве собственности в купленном жилом помещении.

Так что, важно купить новое жилье, и не обязательно там должны быть доли детей.

Как считать детей для права на эту льготу — читайте тут.