Для записей в трудовой книжке размер букв не имеет значения

Вопрос о размере букв возникает у кадровиков из-за того, что в уставе и прочих документах название фирмы указывается большими буквами.

Не будет ли считаться недействительной запись в трудовой, если название фирмы там будет маленькими буквами?

Не будет, пояснил Роструд. В данном случае размер не имеет значения.

Правила ведения бумажных трудовых утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н. Там сказано, что в графе 3 раздела «Сведения о работе» в виде заголовка указывается полное наименование организации, а также сокращенное наименование (при его наличии).

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