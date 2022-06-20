Кадровый учет

Совместителя не обязательно увольнять, чтобы принять на основную работу

Если сотрудник-совместитель уволился со своей основной работы, и эта подработка стала для него основным местом, не обязательно увольнять его из совместителей и принимать заново. Достаточно сделать допник к трудовому договору.

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В нем будет сказано, что работа по совместительству становится основной.

Если происходит рокировка (основная работа становится совместительством), то бывший основной работодатель также делает допсоглашение.

Такое разъяснение дает Роструд.

А как все эти кадровые мероприятия отразить в трудовой книжке?

Например, такая ситуация по сотруднику:

  • был совместителем;
  • стал основным;
  • нашел новую основную работы и снова стал совместителем;
  • уволился с новой работы и снова стал основным работником на старой работе.

Роструд поясняет, что в законодательстве нет четкого указания на то, как быть в такой ситуации.

По мнению Роструда, работодатель вправе внести все записи последовательно с указанием периода работы по совместительству и по основной работе.

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Кадровый учет

Совместителя не обязательно увольнять, чтобы принять на основную работу

Если сотрудник-совместитель уволился со своей основной работы, и эта подработка стала для него основным местом, не обязательно увольнять его из совместителей и принимать заново. Достаточно сделать допник к трудовому договору.

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