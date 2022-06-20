Совместителя не обязательно увольнять, чтобы принять на основную работу

В нем будет сказано, что работа по совместительству становится основной.
Если происходит рокировка (основная работа становится совместительством), то бывший основной работодатель также делает допсоглашение.
Такое разъяснение дает Роструд.
А как все эти кадровые мероприятия отразить в трудовой книжке?
Например, такая ситуация по сотруднику:
- был совместителем;
- стал основным;
- нашел новую основную работы и снова стал совместителем;
- уволился с новой работы и снова стал основным работником на старой работе.
Роструд поясняет, что в законодательстве нет четкого указания на то, как быть в такой ситуации.
По мнению Роструда, работодатель вправе внести все записи последовательно с указанием периода работы по совместительству и по основной работе.
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