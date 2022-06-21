❗ Для дистанционщиков введут нормы компенсации, которая не облагается НДФЛ и взносами

В НК внесут поправки. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Накануне глава Минфина Антон Силуанов представил этот проект в Госдуме.

Сейчас Минфин утверждает, что компенсация дистанционщикам за комп и интернет не облагается НДФЛ и взносами, если есть документы (письмо от 11.01.2022 № 03-04-06/263). В частности, компания должна располагать копиями документов, подтверждающих приобретение или аренду оборудования работником. Кроме того, должны быть документы по тратам на электроэнергию, связь, интернет в рабочее время.

При этом Минфин обещал законодательно установить предельный размер необлагаемой компенсации, которую не надо подтверждать документами.

Очевидно, в ближайшие 3 года такая поправка будет внесена в НК.

Будут нормы для компенсации:

использования или аренды оборудования;

за программы для ЭВМ;

за средства защиты информации;

и другие средства для работы.

Кстати, некоторые дистанционщики требуют компенсацию не только за свое оборудование. Люди хотят получать деньги за то, что они хранят у себя дома оборудование работодателя. Об этом мы рассказывали здесь.