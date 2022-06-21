НДФЛ

❗ Для дистанционщиков введут нормы компенсации, которая не облагается НДФЛ и взносами

Работодатель обязательно должен компенсировать расходы дистанционных работников на оборудование, связь и т.д. Компенсация не облагается НДФЛ и взносами. Но никаких норм нет. Их хотят ввести.

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В НК внесут поправки. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Накануне глава Минфина Антон Силуанов представил этот проект в Госдуме.

Сейчас Минфин утверждает, что компенсация дистанционщикам за комп и интернет не облагается НДФЛ и взносами, если есть документы (письмо от 11.01.2022 № 03-04-06/263).

В частности, компания должна располагать копиями документов, подтверждающих приобретение или аренду оборудования работником.

Кроме того, должны быть документы по тратам на электроэнергию, связь, интернет в рабочее время.

При этом Минфин обещал законодательно установить предельный размер необлагаемой компенсации, которую не надо подтверждать документами.

Очевидно, в ближайшие 3 года такая поправка будет внесена в НК.

Будут нормы для компенсации:

  • использования или аренды оборудования;
  • за программы для ЭВМ;
  • за средства защиты информации;
  • и другие средства для работы.

Кстати, некоторые дистанционщики требуют компенсацию не только за свое оборудование. Люди хотят получать деньги за то, что они хранят у себя дома оборудование работодателя. Об этом мы рассказывали здесь.

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