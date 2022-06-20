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Ради должности и денег большинство сотрудников готовы уйти к конкурентам

Большинство сотрудников российских компаний готовы уйти в конкурирующие организации, если им предложат более высокую зарплату или должность, говорится в опросе SuperJob.

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Утвердительно на вопрос об уходе к конкурентам в случае получения более привлекательных условий труда ответили 78% участников опроса, а 6% готовы уйти при любых условиях.

Ни при каких условиях не уйдут к конкурентам 4% респондентов, поскольку считают такой поступок непорядочным.

Решающей причиной для перехода к конкурентам является для:

  • 95% более высокая зарплата;
  • 55% повышение в должности;
  • 49% расположение офиса ближе к дому;
  • 47% компенсационный пакет и возможность бесплатного обучения.

Ранее hh.ru рассказал в опросе, что у россиян серьезно изменился уровень доверия к своим компаниям на фоне кризиса.

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