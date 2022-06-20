Ради должности и денег большинство сотрудников готовы уйти к конкурентам

Утвердительно на вопрос об уходе к конкурентам в случае получения более привлекательных условий труда ответили 78% участников опроса, а 6% готовы уйти при любых условиях.
Ни при каких условиях не уйдут к конкурентам 4% респондентов, поскольку считают такой поступок непорядочным.
Решающей причиной для перехода к конкурентам является для:
- 95% более высокая зарплата;
- 55% повышение в должности;
- 49% расположение офиса ближе к дому;
- 47% компенсационный пакет и возможность бесплатного обучения.
Ранее hh.ru рассказал в опросе, что у россиян серьезно изменился уровень доверия к своим компаниям на фоне кризиса.