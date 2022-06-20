Ради должности и денег большинство сотрудников готовы уйти к конкурентам

Утвердительно на вопрос об уходе к конкурентам в случае получения более привлекательных условий труда ответили 78% участников опроса, а 6% готовы уйти при любых условиях.

Ни при каких условиях не уйдут к конкурентам 4% респондентов, поскольку считают такой поступок непорядочным.

Решающей причиной для перехода к конкурентам является для:

95% более высокая зарплата;

55% повышение в должности;

49% расположение офиса ближе к дому;

47% компенсационный пакет и возможность бесплатного обучения.

Ранее hh.ru рассказал в опросе, что у россиян серьезно изменился уровень доверия к своим компаниям на фоне кризиса.