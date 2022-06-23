Электронная отчетность

Сдавать отчетность ночью можно. Чиновники примут ее, когда проснутся

Организация отравила расчет ФСС за 10 минут до полуночи в последний день срока. Но фонд принял его только на следующий день и оштрафовал страхователя. Так нельзя, сказал суд, и отменил штраф.

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Подача отчетности и ее принятие — понятия разные.

Фонд вправе определять порядок сдачи 4-ФСС и может формировать свои квитанции о приеме отчетности когда угодно. Но по закону срок сдачи отчетности считается дата отправки его оператору связи. Об этом напомнил суд в постановлении Северо-Кавказского округа от 02.06.2022 № А32-35725/2021.
 

Штрафа не будет, даже если отчетность отправить в последнюю минуту последнего дня срока.

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