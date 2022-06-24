После окончания срочного трудового договора у нового временного работодателя надо вернуться к старому. Иначе – прогул

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

Срочный договор на новой работе может быть продлен, но не дольше чем до 31.12.22. Потому что после этой даты новые правила уже не действуют.

Срочный ТД можно расторгнуть досрочно. Тогда возобновляется действие старого договора на старой работе.

Туда надо явиться на следующий рабочий день после даты увольнения с временной работы. Об этом временный работодатель должен напомнить работнику.

В противном случае отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин может рассматриваться как прогул, предупреждает Минтруд.