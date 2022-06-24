В стаж для отпуска включат работу в другом месте по срочному договору

Об этом говорится в письме Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

Напомним, постановлением Правительства № 511 от 30.03.2022 введена новая трудовая норма по временному трудоустройству к новому работодателю без увольнения от старого.

На старой работе трудовой договор приостанавливается, но не прекращается.

Период, на который приостанавливается действие первоначально заключенного трудового договора, засчитывается в стаж работы, дающий право на отпуск.

При расчете среднего заработка для отпуска в будущем будет исключен период, когда сотрудник работал в другом месте.

Кстати, если сотрудник находится в отпуске на старой работе, то в это время он не может заключить срочный трудовой договор на новой работе. Если человек хочет перейти на новую работу, на старой надо оформить отзыв из отпуска.