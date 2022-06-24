Мошенники предлагают вернуть долги по пенсиям. Для это нужно заключить дорогостоящий договор

Обращения поступают от доверчивых пенсионеров, которым мошенники предлагали свои услуги в качестве юристов для «помощи в перерасчете пенсий за несколько десятков лет».

Свою работу они оценивали в 20 тыс. руб. При этом, по анализу специалистов, «договор» об услугах составлен непрофессионально и с нечеткими формулировками, которые помог ли бы преступникам уйти от судебных разбирательств.

Но для начала от жертв требовалось для убедительности собрать пакет документов, среди которых – справка из налоговой инспекции о доходах гражданина за несколько десятков лет.

Документы, по словам, преступников необходимы для подачи иска в суд.

Налоговики просят не вестись на уловки звонивших и по всем вопросам идти к профессионалам.

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