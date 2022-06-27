Госпошлина

Наследникам разъяснили, в каком случае можно не платить госпошлину

Если наследник совместно проживал с наследодателем, то госпошлину за выдачу свидетельства о наследстве на его квартиру платить не придется.

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Минфин в письме от 07.06.2022 № 03-05-06-03/53650 поясняет, что совместное проживание можно доказать пропиской в паспорте.

Штампа в паспорте наследника будет достаточно, чтобы освободить его от госпошлины.

Если же в паспорте наследника нет штампа о прописке, то доказать свое совместное проживание с наследодателем он может через суд.

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