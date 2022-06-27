Наследникам разъяснили, в каком случае можно не платить госпошлину

Минфин в письме от 07.06.2022 № 03-05-06-03/53650 поясняет, что совместное проживание можно доказать пропиской в паспорте.
Штампа в паспорте наследника будет достаточно, чтобы освободить его от госпошлины.
Если же в паспорте наследника нет штампа о прописке, то доказать свое совместное проживание с наследодателем он может через суд.
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